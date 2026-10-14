Убитая в Оренбурге медсестра перед исчезновением сняла крупную сумму денег

47-летняя медсестра Венера, чьё тело нашли в Оренбурге, перед исчезновением сняла в банке крупную сумму денег. Спустя пять дней её нашли убитой в погребе частного дома. Рядом находилась 53-летняя коллега погибшей Лилия, которую сейчас подозревают в убийстве, сообщает SHOT.

Последнее видео с убитой медсестрой. Видео © SHOT

Венера пропала 9 октября после того, как проводила дочь в школу и вышла из дома. На следующий день тревогу забили её коллеги: женщина около 20 лет работала в отделении реанимации новорождённых и, по словам близких, никогда без причины не пропускала работу.

Во время поисков родственники также рассказали, что незадолго до исчезновения Венера сняла крупную сумму в банке. Что произошло с этими деньгами и связано ли это с преступлением, не уточняется.

Тело женщины с ножевыми ранениями обнаружили 13 октября в погребе дома на улице Невельской. Там же нашли её коллегу Лилию, у которой также были ранения. По предварительной версии, она могла нанести себе увечья.

Лилию задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Мотив преступления и обстоятельства гибели Венеры устанавливаются.