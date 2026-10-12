Четырём жителям Владимирской области предъявили обвинение в убийстве 21-летней девушки, тело которой нашли в лесу в Судогде. Среди фигурантов — 39-летняя женщина, две её дочери 17 и 20 лет и 20-летний мужчина, сообщили в СК.

Четверых жителей Судогды обвинили в убийстве 21-летней девушки. Видео © Telegram / СУ СК России по Владимирской области

Тело со следами насильственной смерти обнаружили 8 октября в лесном массиве возле улицы Бякова. До этого девушку разыскивали как пропавшую.

По версии следствия, 6 октября она пришла в гости к 20-летней знакомой в квартиру на улице Пролетарской. Компания употребляла алкоголь, после чего между девушками возник конфликт на почве ревности.

Следователи считают, что хозяйка квартиры начала избивать гостью, а затем к ней присоединились мать, младшая сестра и молодой человек. Потерпевшей, по версии СК, наносили удары руками, ногами, деревянным ящиком и стулом, после чего обрили волосы.

Когда девушка скончалась, обвиняемые, как полагает следствие, перенесли её тело и вещи в лес, убрались в квартире и продали часть имущества погибшей, чтобы получить деньги на дорогу. После этого они покинули Владимирскую область.

Всех четверых задержали на территории Белгородской и Ярославской областей. Им предъявлено обвинение по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору. Следствие просит отправить фигурантов в СИЗО.

По делу назначен комплекс судебных экспертиз. Следователи продолжают допросы и другие процессуальные действия.

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