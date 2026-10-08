В Майкопе пенсионера задержали из-за убийства жены на территории детсада

В Майкопе женщина погибла на территории детского сада после нападения с ножом, в котором подозревают её 69-летнего мужа. Об этом сообщило следственное управление СК по Адыгее.

По версии следствия, вечером 7 октября между супругами возник конфликт. Мужчина несколько раз ударил жену ножом, который имел при себе. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте. Подозреваемого задержали во взаимодействии с сотрудниками городского отдела МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Вопрос о заключении фигуранта под стражу пока решается, уточнили в ведомстве. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначены судебные экспертизы.

В конце сентября 71-летнего жителя Омской области приговорили к восьми годам колонии за убийство супруги. По данным прокуратуры, мужчина напал на неё с ножом во время ссоры из-за нарезки сала. Пара прожила вместе около 50 лет, подсудимый признал вину.