Омич убил жену после 50 лет брака из-за неправильной нарезки сала

71-летнего жителя Омской области приговорили к восьми годам колонии строгого режима за убийство 68-летней жены. По данным региональной прокуратуры, поводом для конфликта стало недовольство мужчины тем, как супруга нарезала сало.

Трагедия произошла в мае 2026 года в Павлоградском районе. Супруги вместе употребляли алкоголь, после чего между ними произошла ссора. Мужчина напал на жену с ножом, от полученных ранений она погибла.

Как уточняли в прокуратуре, супруги прожили вместе около 50 лет. Подсудимый признал вину. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.

Ранее Life.ru рассказывал, что жителя Ленинградской области приговорили к ограничению свободы после гибели его сожительницы во время ссоры. По данным суда, мужчина ударил женщину по голове, после чего она умерла.