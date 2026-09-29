«Носитель Высшего Знания»: Отец убитой «студентки из морозилки» считал мир симуляцией
Отец найденной в холодильнике студентки из Волжского считал мир симуляцией
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Отец студентки, тело которой нашли в холодильнике в Волжском Волгоградской области, увлекался эзотерикой и называл себя носителем «Высшего Знания». Это следует из постов на странице мужчины в соцсетях.
По данным Baza, 59-летний мужчина публиковал собственную концепцию устройства мира. Он утверждал, что Вселенная является симуляцией, а людей называл её персонажами. Одной из своих главных задач он считал «просветление людей», также занимался музыкой.
Знакомые погибшей рассказали, что иногда отправляли девушке вещи по почте, поскольку, по их словам, отец не обеспечивал её всем необходимым. Они также утверждают, что мужчина сжёг паспорт дочери и запрещал ей восстанавливать документ. Незадолго до исчезновения студентка, по словам друзей, просила у них деньги для оплаты интернета
Ранее знакомые также рассказывали каналу, что девушка перестала выходить на связь после 12 июня. Тело обнаружили 24 сентября в квартире на улице Кирова в Волжском. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ — «Убийство».
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