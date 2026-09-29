«Носитель Высшего Знания»: Отец убитой «‎студентки из морозилки» считал мир симуляцией

Отец студентки, тело которой нашли в холодильнике в Волжском Волгоградской области, увлекался эзотерикой и называл себя носителем «Высшего Знания». Это следует из постов на странице мужчины в соцсетях.

По данным Baza, 59-летний мужчина публиковал собственную концепцию устройства мира. Он утверждал, что Вселенная является симуляцией, а людей называл её персонажами. Одной из своих главных задач он считал «просветление людей», также занимался музыкой.

Знакомые погибшей рассказали, что иногда отправляли девушке вещи по почте, поскольку, по их словам, отец не обеспечивал её всем необходимым. Они также утверждают, что мужчина сжёг паспорт дочери и запрещал ей восстанавливать документ. Незадолго до исчезновения студентка, по словам друзей, просила у них деньги для оплаты интернета