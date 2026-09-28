Тело девушки случайно нашли в холодильнике в обесточенной квартире в Волжском

Тело девушки обнаружили в квартире многоэтажного дома в Волжском Волгоградской области. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщили в региональном управлении СК.

Ужасающую находку сделали 24 сентября в доме на улице Кирова. Личность погибшей пока не установлена, следователи выясняют обстоятельства её смерти.

Как рассказали V1.RU местные жители, тело находилось в холодильнике. Электричество в квартире отключили из-за задолженности по коммунальным платежам, после чего соседи стали жаловаться на неприятный запах. По словам соседей, там жили дочь и отец. Девочке было около 18 лет, а мужчине — около 60.

«Видимо, когда ему отключили свет, холодильник потёк, началась вонь. Соседи забили тревогу, так как невозможно дышать. Сосед бегал по инстанциям и звонил, жаловался на запах, но среагировали не так быстро. Через несколько дней приехали и вскрыли квартиру, а там такой ужас. Жильцы говорят, что девочка была сложена целая в холодильнике. Она была небольшого роста и худенькая. Все соседи в ужасе», — рассказал один из жильцов.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ — «Убийство». Следователи проводят необходимые экспертизы и другие процессуальные действия.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем преступлении в Санкт-Петербурге, где тело женщины обнаружили в морозильной камере квартиры. В убийстве заподозрили её сына. Мужчина состоит на учёте, и ему назначили комплекс судебных экспертиз, включая психолого-психиатрическую.