Отец найденной мёртвой в холодильнике жительницы Волжского покинул город

Отец 18-летней девушки, обнаруженной мёртвой в холодильнике в одной из квартир Волжского под Волгоградом покинул город. Именно он последним видел дочь. Местонахождение мужчины устанавливают.

Тело девушки было сложено в позе эмбриона, пишет «База» со ссылкой на источник. Известно, что отец и дочь жили вдвоём, некоторое время назад мать семейства скончалась от продолжительной болезни.

Напомним, страшную находку сделали 24 сентября. По словам соседей, помимо отца и дочери, в квартире больше никто не проживал. Некоторое время назад электричество в ней отключили из-за долгов по ЖКХ, после чего из-под двери начал идти характерный запах.