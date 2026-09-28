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Опубликовано 28 сентября, 12:35

Отец найденной мёртвой в холодильнике жительницы Волжского покинул город

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / danjaivanov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / danjaivanov

Отец 18-летней девушки, обнаруженной мёртвой в холодильнике в одной из квартир Волжского под Волгоградом покинул город. Именно он последним видел дочь. Местонахождение мужчины устанавливают.

Тело девушки было сложено в позе эмбриона, пишет «База» со ссылкой на источник. Известно, что отец и дочь жили вдвоём, некоторое время назад мать семейства скончалась от продолжительной болезни.

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Напомним, страшную находку сделали 24 сентября. По словам соседей, помимо отца и дочери, в квартире больше никто не проживал. Некоторое время назад электричество в ней отключили из-за долгов по ЖКХ, после чего из-под двери начал идти характерный запах.

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Матвей Константинов
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