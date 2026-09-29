Три месяца в морозилке: Раскрылись жуткие детали убийства студентки в Волжском

Студентка, тело которой обнаружили в холодильнике в Волжском Волгоградской области, перестала выходить на связь ещё в середине июня. По данным Telegram-канала Baza, погибшая могла пролежать в морозильной камере более трёх месяцев.

Девушка училась на втором курсе политехнического учебного заведения, занималась вокалом и играла на пианино. Знакомые рассказали каналу, что она участвовала в творческих конкурсах, а в интернете вела сообщества об аниме, комиксах и других своих увлечениях.

По словам друзей, последний раз она отвечала им 12 июня. Незадолго до исчезновения девушка жаловалась на сильное истощение и говорила, что длительное время практически не ест. Остальные сведения о её состоянии и отношениях с близкими пока приводятся только со слов знакомых.

Тело обнаружили 24 сентября в квартире дома на улице Кирова. Региональное управление СК подтвердило возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ — «Убийство». Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.