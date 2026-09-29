Унёс тайну в могилу: Отец убитой в Волжском «‎студентки из морозилки» умер в военном госпитале

Отец девушки, тело которой нашли в холодильнике в Волжском, умер в военном госпитале. Об этом сообщает издание V1. Ранее его местонахождение известно не было. Убийство студентки, по мнению следствия, произошло около трёх месяцев назад.

По данным портала, 59-летний мужчина заключил контракт с Минобороны и проходил подготовку на полигоне. Там он начал жаловаться на здоровье, после чего его госпитализировали. Предварительной причиной смерти называется сердечная недостаточность на фоне хронических заболеваний.