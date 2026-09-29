Унёс тайну в могилу: Отец убитой в Волжском «студентки из морозилки» умер в военном госпитале
Отец найденной в холодильнике студентки из Волжского умер в военном госпитале
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Отец девушки, тело которой нашли в холодильнике в Волжском, умер в военном госпитале. Об этом сообщает издание V1. Ранее его местонахождение известно не было. Убийство студентки, по мнению следствия, произошло около трёх месяцев назад.
По данным портала, 59-летний мужчина заключил контракт с Минобороны и проходил подготовку на полигоне. Там он начал жаловаться на здоровье, после чего его госпитализировали. Предварительной причиной смерти называется сердечная недостаточность на фоне хронических заболеваний.
Ранее Life.ru писал об обнаружении тела девушки в холодильнике в квартире Волжского. Студентка перестала выходить на связь ещё в середине июня. Девушка училась на втором курсе политехнического учебного заведения, занималась вокалом и играла на пианино. Незадолго до исчезновения девушка жаловалась на сильное истощение и говорила, что длительное время практически не ест. Она жила в квартире с отцом, мать умера некоторое время назад после длительной болезни.
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