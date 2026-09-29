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Опубликовано 29 сентября, 17:28

Унёс тайну в могилу: Отец убитой в Волжском «‎студентки из морозилки» умер в военном госпитале

Отец найденной в холодильнике студентки из Волжского умер в военном госпитале

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ANTIVAR

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ANTIVAR

Отец девушки, тело которой нашли в холодильнике в Волжском, умер в военном госпитале. Об этом сообщает издание V1. Ранее его местонахождение известно не было. Убийство студентки, по мнению следствия, произошло около трёх месяцев назад.

По данным портала, 59-летний мужчина заключил контракт с Минобороны и проходил подготовку на полигоне. Там он начал жаловаться на здоровье, после чего его госпитализировали. Предварительной причиной смерти называется сердечная недостаточность на фоне хронических заболеваний.

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Ранее Life.ru писал об обнаружении тела девушки в холодильнике в квартире Волжского. Студентка перестала выходить на связь ещё в середине июня. Девушка училась на втором курсе политехнического учебного заведения, занималась вокалом и играла на пианино. Незадолго до исчезновения девушка жаловалась на сильное истощение и говорила, что длительное время практически не ест. Она жила в квартире с отцом, мать умера некоторое время назад после длительной болезни.

Больше новостей о резонансных преступлениях, расследованиях и судах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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