Одну нашли мёртвой, вторую — раненой: Поиски медсестёр в Оренбурге закончились трагедией

В Оренбурге в подвале частного дома нашли тело 47-летней медсестры, работавшей в реанимации новорождённых. Рядом находилась её 53-летняя коллега с ножевыми ранениями, пишет Mash.

Женщину искали с 9 октября. В тот день она проводила дочь в школу, а затем перестала выходить на связь. На дежурство, где её ждали 10 октября, она не пришла.

Выжившую коллегу госпитализировали. По предварительной информации, у неё более десяти ножевых ранений. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

По одной из предварительных версий, коллега могла быть причастна к смерти медсестры, после чего попыталась свести счёты с жизнью. Эта версия пока не подтверждена результатами расследования.

Ранее в Абхазии нашли убитой пропавшую россиянку из Оренбургской области Амину Бикбову. Девушка перестала выходить на связь незадолго до возвращения домой. Подозреваемого задержали, после чего он указал место, где находилось её тело.