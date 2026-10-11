Молодую пару нашли мёртвой в машине в Нижнем Новгороде

Молодого мужчину и девушку нашли без признаков жизни в автомобиле, стоявшем в одном из гаражей Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Ni Mash.

По данным канала, погибшему было 19 лет. Предварительно, он и его девушка уснули в машине с работающим двигателем. Основной версией произошедшего называется отравление выхлопными газами. По факту гибели пары проводится проверка.

Ранее Life.ru сообщал о гибели супружеской пары под Нижним Новгородом, чей автомобиль упал в заполненный водой карстовый провал. Трагедия произошла неподалёку от села Чулково Вачского округа. Спасатели обнаружили машину под водой и извлекли из салона тела мужчины 1976 года рождения и женщины 1979 года рождения.