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Регион
Опубликовано 11 октября, 16:57

Молодую пару нашли мёртвой в машине в Нижнем Новгороде

Обложка © Telegram / ЧП Нижний Новгород

Обложка © Telegram / ЧП Нижний Новгород

Молодого мужчину и девушку нашли без признаков жизни в автомобиле, стоявшем в одном из гаражей Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Ni Mash.

По данным канала, погибшему было 19 лет. Предварительно, он и его девушка уснули в машине с работающим двигателем. Основной версией произошедшего называется отравление выхлопными газами. По факту гибели пары проводится проверка.

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Ранее Life.ru сообщал о гибели супружеской пары под Нижним Новгородом, чей автомобиль упал в заполненный водой карстовый провал. Трагедия произошла неподалёку от села Чулково Вачского округа. Спасатели обнаружили машину под водой и извлекли из салона тела мужчины 1976 года рождения и женщины 1979 года рождения.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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