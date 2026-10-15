Обвиняемая в убийстве медсестры из Оренбурга сама изрезала себя ножом

Женщина, обвиняемая в убийстве медсестры в Оренбурге, после преступления сама нанесла себе ножевые ранения. К такому выводу пришли следователи, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Ранее фигурантку обнаружили раненой в частном доме, где также нашли тело погибшей. Первоначально правоохранители проверяли её возможную причастность к убийству, после чего задержали и предъявили обвинение.

«По данным следствия, после совершенного преступления обвиняемая причинила себе ножевые ранения», — говорится в сообщении СК.

Погибшая работала медсестрой в одной из больниц Оренбурга. Её разыскивали с 9 октября, когда стало известно об исчезновении женщины. Впоследствии тело пропавшей обнаружили с признаками насильственной смерти.

Сейчас следователи продолжают собирать доказательства и проводят процессуальные действия с участием обвиняемой. Следствие также обратилось в суд с ходатайством о заключении женщины под стражу.

Ранее Life.ru сообщал, что незадолго до исчезновения погибшая медсестра сняла в банке крупную сумму денег. По нашим данным, 47-летняя женщина около 20 лет работала в отделении реанимации новорождённых. Связаны ли снятые средства с убийством, пока неизвестно.