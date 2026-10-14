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Регион
Опубликовано 14 октября, 15:50

Задержана медсестра, которая могла убить коллегу в Оренбурге

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Оренбурге задержали 53-летнюю медсестру Лилию, которую подозревают в убийстве коллеги Венеры Юлдашевой. В ближайшее время следствие может обратиться в суд с ходатайством о её заключении под стражу, сообщает SHOT.

Тело 47-летней Юлдашевой обнаружили 13 октября в погребе частного дома в Оренбурге. Женщина пропала четырьмя днями ранее после того, как проводила дочь в школу. На следующий день она не вышла на дежурство в отделение реанимации новорождённых, после чего родственники и коллеги организовали поиски.

Другую сотрудницу больницы, Лилию, нашли с ножевыми ранениями и доставили в медицинское учреждение. Правоохранители начали проверять её возможную причастность к гибели Юлдашевой. По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело об убийстве.

Одной из возможных причин преступления могли стать деньги. При этом погибшая незадолго до исчезновения сняла со счёта крупную сумму.

У подозреваемой в убийстве медсестры в Оренбурге нашли 550 тысяч рублей долгов
У подозреваемой в убийстве медсестры в Оренбурге нашли 550 тысяч рублей долгов

Ранее Life.ru рассказывал о трагическом завершении поисков двух медсестёр в Оренбурге. Вторая женщина была обнаружена с многочисленными ножевыми ранениями и госпитализирована. Следствие проверяло версию о её возможной причастности к гибели коллеги.

Больше новостей о резонансных уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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