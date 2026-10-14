Задержана медсестра, которая могла убить коллегу в Оренбурге

В Оренбурге задержали 53-летнюю медсестру Лилию, которую подозревают в убийстве коллеги Венеры Юлдашевой. В ближайшее время следствие может обратиться в суд с ходатайством о её заключении под стражу, сообщает SHOT.

Тело 47-летней Юлдашевой обнаружили 13 октября в погребе частного дома в Оренбурге. Женщина пропала четырьмя днями ранее после того, как проводила дочь в школу. На следующий день она не вышла на дежурство в отделение реанимации новорождённых, после чего родственники и коллеги организовали поиски.

Другую сотрудницу больницы, Лилию, нашли с ножевыми ранениями и доставили в медицинское учреждение. Правоохранители начали проверять её возможную причастность к гибели Юлдашевой. По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело об убийстве.

Одной из возможных причин преступления могли стать деньги. При этом погибшая незадолго до исчезновения сняла со счёта крупную сумму.

Ранее Life.ru рассказывал о трагическом завершении поисков двух медсестёр в Оренбурге. Вторая женщина была обнаружена с многочисленными ножевыми ранениями и госпитализирована. Следствие проверяло версию о её возможной причастности к гибели коллеги.