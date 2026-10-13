В Башкирии женщина ударила сожителя ножом в грудь из-за спора о тракторе

В Башкирии 31-летняя женщина ударила ножом в грудь 37-летнего сожителя после ссоры из-за продажи старого трактора. Конфликт едва не закончился трагедией, а пострадавшему пришлось обращаться за медицинской помощью. Об этом сообщили в МВД республики.

История произошла в Салаватском районе. Женщина предложила избавиться от сельскохозяйственной техники, однако её возлюбленный категорически отказался. Разногласия переросли в серьёзную ссору.

В день происшествия мужчина вернулся с работы пьяным и, по предварительным данным полиции, начал размахивать кулаками. Его избранница вышла во двор, где взяла нож из гаража.

Сожитель последовал за ней и попытался замахнуться подвернувшимся под руку маленьким трёхколёсным велосипедом. В этот момент женщина нанесла ему удар ножом в грудь.

Осознав случившееся, подозреваемая испугалась за жизнь мужчины и вызвала такси, чтобы отправить его в больницу. В медицинском учреждении пострадавший сначала не признавался, при каких обстоятельствах получил ранение.

Полицейские установили подробности конфликта и задержали женщину. Во время допроса она призналась в содеянном.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по статье 111 УК РФ. На время расследования подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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