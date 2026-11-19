Преодолеть пешком кольцевой маршрут Seoul Dulle-gil протяжённостью 156,5 километра можно и без спортивной подготовки. Главное — не пытаться пройти всю дистанцию за один раз и правильно распределять нагрузку. Об этом путешественник Айдар Сатаров рассказал в интервью «Чемпионату».

Маршрут вокруг Сеула разделён на 21 участок разной сложности. По словам Сатарова, он подходит людям с разным уровнем физической подготовки, поэтому становиться спортсменом ради такого путешествия необязательно.

Тем, кто редко ходит пешком, путешественник посоветовал начинать с коротких и несложных отрезков. Постепенно нагрузку можно увеличивать, ориентируясь на собственные ощущения и физические возможности.

При этом некоторые части Seoul Dulle-gil требуют заметных усилий. Особенно непросто приходится на горных участках, где встречаются длинные лестницы и подъёмы на склоны, за которыми следуют затяжные спуски.

Однако весь маршрут не состоит из подобных испытаний. Значительная часть дороги проходит по лесным тропам и относительно спокойным дорожкам, поэтому путешествие можно планировать с учётом собственной выносливости.

Сатаров подчеркнул, что главный секрет прохождения Seoul Dulle-gil — постепенное увеличение нагрузки и отсутствие спешки. Такой подход позволяет отправиться в длительный пеший поход даже тем, у кого нет серьёзного спортивного опыта.