Супруги из Москвы прошли пешком 7,5 тыс. км и уже добрались до Амурской области

Супруги Павел Шабалин и Тамара Погосян, совершающие пешее путешествие из Москвы во Владивосток, преодолели более 7,5 тысячи километров и добрались до Амурской области. Об этом путешественники рассказали в личном блоге, на такой путь у пары ушло 279 дней.

Путешественники завершили переход по Забайкальскому краю, где провели 39 дней. Перед выходом из региона они поблагодарили местных жителей за гостеприимство, помощь и новые знакомства.

«Здесь живут люди с большими сердцами. Было одно удовольствие находиться в Забайкальском крае, и даже немного грустно, что это время так быстро пролетело», — поделились супруги.

Только за 23 октября Павел и Тамара прошли 50 километров — от поворота на посёлок Жанна в Могочинском округе до гостиницы «Ерофей». Сейчас они остановились в посёлке Ерофей Павлович, где собираются устроить себе день отдыха перед продолжением путешествия.

Впереди у пары переход через Амурскую область. Супруги признают, что новый этап тоже будет долгим из-за больших расстояний, однако с нетерпением ждут знакомства с регионом.

«По Амурской области у нас тоже предстоит небыстрый маршрут, тоже территория большая, поэтому мы в предвкушении знакомства с этим регионом. Будем очень рады всему новому, что встретится на нашем пути», — рассказали путешественники.