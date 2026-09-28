Идущая пешком из Москвы во Владивосток пара путешественников дошла до Читы

Около 6,7 тысячи километров преодолели пешком москвичи Тамара Погосян и Павел Шабалин, направляющиеся во Владивосток. На 253-й день путешествия супруги добрались до Читы, сообщает 360.ru.

Из столицы пара вышла 19 января. Решиться на долгий поход супругам помогла история иностранца, который пешком путешествует по миру. Они захотели увидеть Россию и показать, сколько в ней красивых мест.

Тамара Погосян и Павел Шабалин. Фото © 360.ru.

В Забайкалье путешественников встретила осенняя прохлада, но настроение у них хорошее. С тёплой одеждой трудностей нет: часть необходимых вещей супруги покупают по дороге, остальные получают посылками.

«У нас всё прекрасно, мы зашли в Читу сегодня. Тут уже прохладно, прямо-таки осень», — поделилась Тамара.

В июне путешественников встречали в Новосибирске, куда они пришли, преодолев более 3700 километров за 153 дня. Тогда супруги называли главным открытием похода отзывчивость незнакомцев, готовых помочь и пригласить в гости.