Названы лучшие регионы России для бюджетных путешествий с питомцами

Интерес россиян к путешествиям с домашними животными растёт — количество бронирований жилья с возможностью размещения питомцев выросло на 10% год к году, рассказал профильный эксперт Михаил Островерхий. Он отметил, что 81% респондентов с опытом поездок с животными путешествовали вместе с ними по России, а 16% ездили как по стране, так и за границу.

Для большинства владельцев решение взять питомца связано с сильной эмоциональной привязанностью: 64% опрошенных спокойнее, когда животное рядом, а 62% считают его членом семьи. В среднем жильё для поездок с животными бронируют на четыре ночи, стоимость одной составляет 8300 рублей.

Основным способом передвижения остаётся автомобиль — его выбирают 64% респондентов. На поездах отправлялись в поездку с животными хотя бы раз за последний год 43%, на самолётах — 34%. Самыми популярными регионами для путешествий с питомцами стали Ставропольский край, Ярославская и Новгородская области, отметил собеседник радио Sputnik.

Ранее на Алтае появился первый pet-friendly санаторий. Его сертифицировали для отдыха с домашними животными. В заведении доступны зоотакси и груминг, а также специальные условия размещения питомцев.