Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября, 09:03

Названы лучшие регионы России для бюджетных путешествий с питомцами

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Интерес россиян к путешествиям с домашними животными растёт — количество бронирований жилья с возможностью размещения питомцев выросло на 10% год к году, рассказал профильный эксперт Михаил Островерхий. Он отметил, что 81% респондентов с опытом поездок с животными путешествовали вместе с ними по России, а 16% ездили как по стране, так и за границу.

Спор на миллионы: Кинолог объяснила, кто виноват в гибели шпица из-за булли жены Оскара Кучеры
Спор на миллионы: Кинолог объяснила, кто виноват в гибели шпица из-за булли жены Оскара Кучеры

Для большинства владельцев решение взять питомца связано с сильной эмоциональной привязанностью: 64% опрошенных спокойнее, когда животное рядом, а 62% считают его членом семьи. В среднем жильё для поездок с животными бронируют на четыре ночи, стоимость одной составляет 8300 рублей.

Основным способом передвижения остаётся автомобиль — его выбирают 64% респондентов. На поездах отправлялись в поездку с животными хотя бы раз за последний год 43%, на самолётах — 34%. Самыми популярными регионами для путешествий с питомцами стали Ставропольский край, Ярославская и Новгородская области, отметил собеседник радио Sputnik.

Тряска и новые запахи: Что сильнее влияет на кошку в путешествиях — стресс или джетлаг
Тряска и новые запахи: Что сильнее влияет на кошку в путешествиях — стресс или джетлаг

Ранее на Алтае появился первый pet-friendly санаторий. Его сертифицировали для отдыха с домашними животными. В заведении доступны зоотакси и груминг, а также специальные условия размещения питомцев.

Важнейшие новости о социальных проектах и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Животные
  • Путешествия
  • Общество
  • Ставропольский край
  • Ярославская область
  • Новгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar