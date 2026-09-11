Спор на миллионы: Кинолог объяснила, кто виноват в гибели шпица из-за булли жены Оскара Кучеры

В гибели шпица, на которого напал американский булли Юлии Кучеры, супруги актёра Оскара Кучеры, в семейном отеле, виноваты оба владельца собак, полагает кинолог Анастасия Меньшикова. По её словам, в общественном месте булли должна была находиться в наморднике, а маленькая собака — на поводке.

Версии случившегося у хозяек диаметрально расходятся. Татьяна Романова, потерявшая шпица Фаби, настаивает: собака кинулась без намордника, что запрещено правилами отеля. Юлия Кучера претензии отвергает: в её версии шпиц сам провоцировал питомца. Она рассказала, что с неё требовали миллионы в качестве компенсации, и отказалась платить.

Кинолог объяснила гибель шпица от булли жены Кучеры. Видео © Пятый канал

Специалист отметила, что начать конфликт могло любое из животных: маленькая собака способна спровоцировать крупную, а большая — увлечься и принять болтающийся хвостик за игрушку. Роль мог сыграть и гормональный фон булли, которая недавно родила щенков.

«И шпиц может спровоцировать большую собаку, и большая собака может увлечься. <…> Но основная вина, конечно, на владельцах, на том, как они взаимодействуют со своими питомцами», — объяснила кинолог в интервью Пятому каналу.

При этом степень агрессивности никогда не зависит от породы: нападают и собаки, которые с виду кажутся безобидными. Ключевую роль играют социализация питомца и культура воспитания, резюмировала эксперт.

Напомним, ранее жену Оскара Кучеры обвинили в гибели шпица от клыков её собаки. Шестилетний Фаби погиб после нападения булли в семейном отеле Тверской области, а хозяйка животного потребовала от семьи знаменитости извинений.