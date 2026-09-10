Хозяев собак, погибших от «Мультикана», просят «замолчать» за 300 тысяч
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Владельцы собак, умерших после вакцинации препаратом «Мультикан», сообщили о предложенных им компенсациях в сотни тысяч рублей. Однако выплаты спровоцировали конфликт среди пострадавших: одни хозяева удаляют публикации и чаты с критикой вакцины, а другие намерены добиваться судебного разбирательства.
По данным Baza, после массовых жалоб на «Ветбиохим» компания начала предлагать владельцам «мирное урегулирование». После подачи официальной претензии им направляют заявление, просят приложить чеки и приглашают на личную встречу в офис. Там, по словам хозяев погибших животных, им предлагают выплату в размере от 300 тысяч рублей.
Главным условием соглашения является обязательство не разглашать его условия и сведения о гибели собак. После получения денег некоторые владельцы перестали выходить на связь и рассказывать о случившемся. Один из участников конфликта заявил, что в документе предусмотрена «суровая ответственность» за нарушение договорённостей.
В чате, где пострадавшие обсуждали произошедшее и готовили коллективные иски, теперь практически не осталось сообщений. Из другой группы, в которой собирали информацию о погибших питомцах, публикации начали удалять. По словам владельцев собак, администратор этого чата также подписал соглашение с компанией.
31 августа Россельхознадзор заявил о возможном нарушении технологии производства вакцины. На этом фоне пострадавшие опасаются, что соглашения о неразглашении могут помешать установить полную картину произошедшего. Владельцам, отказавшимся от досудебного урегулирования, остаются судебные разбирательства и независимые экспертизы.
Напомним, в августе владельцы собак из Ярославской области сообщили о массовой гибели питомцев после прививок вакциной «Мультикан-8». После этого Россельхознадзор объявил о проверке предприятия-производителя, а затем остановил обращение четырёх серий вакцин. К началу сентября владельцы кошек начали жаловаться на тяжёлые реакции после препарата «Мультифел» того же производителя. Общую хронику истории Life.ru собрал в отдельном материале.
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