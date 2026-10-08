Топал 28 лет: Британец первым преодолел 50 тысяч км вокруг Земли пешком

Британский путешественник Карл Бушби вернулся на родину, завершив путь длиной около 50 тысяч километров, который занял у него 28 лет и прошёл без единого транспортного средства. Об этом сообщили его представители, передаёт The Straitstimes.

57-летний бывший десантник отправился в путь из чилийского города Пунта-Аренас ещё в ноябре 1998 года. Он поставил себе цель добраться до дома матери под Халлом на севере Англии, не используя ни самолёты, ни поезда, ни корабли, ни автомобили. За это время он прошёл 29 стран.

Завершился поход 5 октября: получив разрешение властей Великобритании и Франции, Бушби переплыл Ла-Манш и вышел на берег на юго-востоке Англии.

«Приятно спустя столько лет снова чувствовать под ногами британскую землю», — заявил путешественник. По его словам, дорога была непростой, но именно в этом и был смысл — доказать, что человек способен на большее, чем сам о себе думает.

За годы странствий Бушби несколько раз прерывал путь — из-за отказа в российской визе, финансового кризиса 2008 года и пандемии CoViD-19. Каждый раз он возвращался ровно в ту точку, где остановился. На берегу у Дувра его встречали родные, а также режиссёр Вернер Херцог, который снимает документальный фильм о путешествии.

Ранее Life.ru сообщал, что британский путешественник Джеймс Кетчелл стал первым человеком, которому удалось обогнуть Землю тремя различными способами — по воздуху, суше и морю. Как отмечало издание The Telegraph, сухопутный этап он прошёл ещё в 2013 году, преодолев на велосипеде около 29 000 километров, а воздушную часть завершил в 2019-м, облетев планету на автожире за 175 дней. Заключительным стал морской этап, который Кетчелл выполнил в 2025–2026 годах, пройдя около 30 000 морских миль на яхте Mind.