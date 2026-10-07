Идущие пешком во Владивосток супруги рассказали, чем их удивила Россия
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.
Люди, которые живут на 20 квадратных метрах, но готовы поделиться последним, стали одним из самых сильных впечатлений Павла Шабалина на пути из Москвы во Владивосток. Вместе с женой Тамарой Погосян он пересекает страну пешком. Своими открытиями супруги поделились в интервью ChitaMedia.
Путешественника часто спрашивают, в каком регионе самые добрые жители. Выбрать один он не берётся: радушный приём встречался в самых разных местах, а готовность помочь, по его наблюдениям, зависит от человека, а не от адреса.
Тамару поразили расстояния и смена пейзажей. Прежде она не представляла, насколько огромна Россия. Степи, тайга и леса каждый день дают новые впечатления, а дорога словно не заканчивается.
При этом долгий поход только усиливает ощущение, что многое остаётся за пределами маршрута. Супруги стараются посещать интересные места, но охватить всё невозможно: после Алтая, например, в стороне осталась Хакасия.
Вместе с масштабом страны для Погосян открылся и размах человеческой щедрости. Именно встречи с незнакомцами оказались для пары не менее значимыми, чем природа.
К концу сентября супруги добрались до Читы, преодолев около 6,7 тысячи километров. Они вышли из Москвы 19 января, а в столицу Забайкалья пришли на 253-й день. Осеннее похолодание встретили подготовленными: тёплые вещи покупают по дороге или получают посылками.
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