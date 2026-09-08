223-сантиметровая китаянка затмила разгром сборной Китая по баскетболу на ЧМ

Сборная США разгромила Китай со счётом 94:61 в стартовом матче чемпионата мира 2026 года, однако внимание после встречи переключилось на Чжан Цзыюй. Рост 19-летней центровой составляет 223 сантиметра — всего на один меньше, чем у Виктора Вембаньямы.

Китайская баскетболистка Чжан Цзыюй стала главной темой после стартового матча чемпионата мира из-за своего внушительного роста. Видео © Х /FIBA Women's Basketball World Cup

Китаянка провела на площадке 18 минут и записала на свой счёт 13 очков. К этому она добавила шесть подборов и два блок-шота. Девять баллов Чжан получила с линии штрафных, реализовав девять попыток из десяти.

Американки не стали строить всю защиту на персональной борьбе с гигантской соперницей. Вместо этого команда ускоряла движение мяча и старалась растянуть оборону Китая. Когда соперницы смещались ближе к трёхсекундной зоне, у сборной США появлялись свободные коридоры.

Кейтлин Кларк завершила встречу с 11 результативными передачами и не допустила ни одной потери. Пейдж Бекерс набрала 14 очков, а её реакция на разницу в габаритах с Чжан разошлась по соцсетям. Энджел Риз при росте 190 сантиметров несколько владений подряд опекала соперницу, уступая ей сразу 33 сантиметра.

Несмотря на необычные физические данные китайской центровой, американская команда уверенно начала турнир. При этом именно фотографии Чжан рядом с соперницами стали одной из самых заметных деталей встречи. На кадрах разница в росте спортсменок особенно бросалась в глаза.

Ранее сообщалось, что Международная федерация баскетбола сняла ограничения с российских игроков, тренеров, судей, комиссаров и других официальных лиц. Решение распространяется и на баскетбол 3×3, оно вступило в силу немедленно. Российские и белорусские спортсмены смогут участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации, а официальных лиц снова разрешено номинировать на турниры.