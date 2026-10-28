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Опубликовано 28 октября, 09:27

23-летнюю девушку убил взрыв секс-игрушки

23-летняя девушка из Ганы погибла от взрыва секс-игрушки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Petr Smagin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Petr Smagin

В Гане 23-летняя девушка скончалась из-за неисправности электрической секс-игрушки. Интимное устройство могло взорваться во время использования, а полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. О трагическом случае сообщает местное издание GhanaWeb.

По рассказам соседей, из комнаты молодой женщины неожиданно донёсся оглушительный хлопок. Обеспокоенные жильцы поспешили выяснить причину шума и обнаружили девушку лежащей на кровати в критическом состоянии.

Пострадавшую срочно доставили в больницу. Медики на протяжении двух суток боролись за её жизнь, однако полученные травмы оказались смертельными. Имя погибшей не разглашается. Точные обстоятельства происшествия остаются неизвестными. Следователи выяснят детали случившегося.

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Ранее Life.ru сообщал о взрыве электросамоката во время зарядки в московской квартире. После громкого хлопка устройство загорелось, а пламя перекинулось на мебель. Хозяин жилья успел выбраться из квартиры, однако надышался дымом и нуждался в медицинской помощи.

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Владимир Озеров
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