23-летнюю девушку убил взрыв секс-игрушки

В Гане 23-летняя девушка скончалась из-за неисправности электрической секс-игрушки. Интимное устройство могло взорваться во время использования, а полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. О трагическом случае сообщает местное издание GhanaWeb.

По рассказам соседей, из комнаты молодой женщины неожиданно донёсся оглушительный хлопок. Обеспокоенные жильцы поспешили выяснить причину шума и обнаружили девушку лежащей на кровати в критическом состоянии.

Пострадавшую срочно доставили в больницу. Медики на протяжении двух суток боролись за её жизнь, однако полученные травмы оказались смертельными. Имя погибшей не разглашается. Точные обстоятельства происшествия остаются неизвестными. Следователи выяснят детали случившегося.