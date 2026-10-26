В США взорвался резервуар с аммиаком на рыбоперерабатывающем заводе

В американском Ньюпорте, штат Орегон, пожар на предприятии Pacific Seafood привёл к эвакуации жителей и работников близлежащих предприятий. В дыму обнаружили аммиак, однако его концентрацию пока не установили, сообщает AP со ссылкой на начальника городской пожарной службы Роба Мёрфи.

В США произошёл пожар на заводе.Видео © X / Jhin / Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Newport, Oregon - The Friendliest

Пожарные получили вызов около 08:51 25 октября. К тушению привлекли подразделения из разных районов округа Линкольн — к середине утра на месте находились около 40 специалистов. Внутри здания частично обрушилась крыша, а едкий дым поднялся над заливом Якина.

Власти распорядились покинуть территорию в радиусе одной мили (около 1,6 км) от завода. Предупреждение затронуло жилые кварталы, магазины и туристическую часть набережной. Речь шла о сотнях эвакуированных. Для них организовали пункты временного размещения, в том числе в лютеранской церкви. Первоначально людей направляли в начальную школу, но затем место сбора перенесли севернее от предприятия из предосторожности.

Жителям Ньюпорта, которые оставались за пределами зоны эвакуации, рекомендовали по возможности находиться в помещениях, а при выходе на улицу надевать маски. Участок шоссе US 20 между West Harney Street и US 101 закрыли для движения. Школьный округ округа Линкольн также объявил о закрытии школ для посетителей в воскресенье.

Компания Pacific Seafood сообщила, что ей не известно о пострадавших, а все сотрудники предприятия учтены. Городской представитель Джон Фуллер подтвердил, что сведений о травмированных не поступало. Причину возгорания выясняют, пожарные продолжали работать на месте.

Pacific Seafood занимается переработкой, оптовой продажей и распределением морепродуктов. Завод расположен на исторической набережной Ньюпорта — в действующем рыбацком порту, где находятся предприятия, рестораны и туристические объекты. Город с населением около 10 тысяч человек расположен примерно в 212 км к юго-западу от Портленда.