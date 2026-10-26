В США взорвался резервуар с аммиаком на рыбоперерабатывающем заводе
В американском Ньюпорте, штат Орегон, пожар на предприятии Pacific Seafood привёл к эвакуации жителей и работников близлежащих предприятий. В дыму обнаружили аммиак, однако его концентрацию пока не установили, сообщает AP со ссылкой на начальника городской пожарной службы Роба Мёрфи.
В США произошёл пожар на заводе.Видео © X / Jhin / Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Newport, Oregon - The Friendliest
Пожарные получили вызов около 08:51 25 октября. К тушению привлекли подразделения из разных районов округа Линкольн — к середине утра на месте находились около 40 специалистов. Внутри здания частично обрушилась крыша, а едкий дым поднялся над заливом Якина.
Власти распорядились покинуть территорию в радиусе одной мили (около 1,6 км) от завода. Предупреждение затронуло жилые кварталы, магазины и туристическую часть набережной. Речь шла о сотнях эвакуированных. Для них организовали пункты временного размещения, в том числе в лютеранской церкви. Первоначально людей направляли в начальную школу, но затем место сбора перенесли севернее от предприятия из предосторожности.
Жителям Ньюпорта, которые оставались за пределами зоны эвакуации, рекомендовали по возможности находиться в помещениях, а при выходе на улицу надевать маски. Участок шоссе US 20 между West Harney Street и US 101 закрыли для движения. Школьный округ округа Линкольн также объявил о закрытии школ для посетителей в воскресенье.
Компания Pacific Seafood сообщила, что ей не известно о пострадавших, а все сотрудники предприятия учтены. Городской представитель Джон Фуллер подтвердил, что сведений о травмированных не поступало. Причину возгорания выясняют, пожарные продолжали работать на месте.
Pacific Seafood занимается переработкой, оптовой продажей и распределением морепродуктов. Завод расположен на исторической набережной Ньюпорта — в действующем рыбацком порту, где находятся предприятия, рестораны и туристические объекты. Город с населением около 10 тысяч человек расположен примерно в 212 км к юго-западу от Портленда.
А ранее в американской Айове вспыхнул мощный пожар на заводе Quaker Oats, дочернего предприятия PepsiCo. Над промышленным комплексом поднялись густые клубы чёрного дыма, которые были видны из центра города. Предварительно, пожару предшествовал взрыв. Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры, на которых над заводом поднимается огромный столб дыма. Как выяснилось позднее, огонь возник в части комплекса, предназначенной для обработки продукции, где обычно находится сравнительно немного сотрудников.
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Newport, Oregon - The Friendliest