Пожар вспыхнул в здании Театра на Юго-Западе в Москве

Жителей дома на проспекте Вернадского в Москве начали эвакуировать из-за пожара в здании Театра на Юго-Западе. По данным телеграм-канала SHOT, возгорание произошло в пристройке, а над зданием поднялся густой чёрный дым. Огонь распространился на площади 20 «квадратов».

Первыми задымление заметили жители района Тропарёво-Никулино. Очевидцы рассказали, что в момент происшествия в театре проходила музыкальная программа. Огонь, по предварительным данным, вспыхнул в пристроенном помещении. Из-за сложности ситуации пожару присвоили повышенный ранг, что предполагает привлечение дополнительных сил для тушения.

На фоне возгорания началась эвакуация жильцов дома, в котором находится театр. Информации о пострадавших на момент появления первых сообщений не поступало.