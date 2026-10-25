Пожар вспыхнул в здании Театра на Юго-Западе в Москве
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.
Жителей дома на проспекте Вернадского в Москве начали эвакуировать из-за пожара в здании Театра на Юго-Западе. По данным телеграм-канала SHOT, возгорание произошло в пристройке, а над зданием поднялся густой чёрный дым. Огонь распространился на площади 20 «квадратов».
Первыми задымление заметили жители района Тропарёво-Никулино. Очевидцы рассказали, что в момент происшествия в театре проходила музыкальная программа. Огонь, по предварительным данным, вспыхнул в пристроенном помещении. Из-за сложности ситуации пожару присвоили повышенный ранг, что предполагает привлечение дополнительных сил для тушения.
На фоне возгорания началась эвакуация жильцов дома, в котором находится театр. Информации о пострадавших на момент появления первых сообщений не поступало.
Ранее пожар с эвакуацией жильцов произошёл в историческом доме на Новинском бульваре, где жил поэт Сергей Михалков. Как сообщал Life.ru 19 октября, огонь вспыхнул в квартире на первом этаже, а густой дым быстро распространился по подъезду. Спасателям пришлось выводить людей с верхних этажей. В результате из здания спасли десять человек, включая ребёнка. Возгорание удалось ликвидировать.