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Регион
Опубликовано 24 октября, 21:09

Четверо пожарных пострадали при тушении санатория «Узкое» в Москве

Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Четверо сотрудников МЧС пострадали при тушении крупного пожара в санатории «Узкое» на юго-западе Москвы. Последним госпитализировали 25-летнего спасателя, который упал с высоты и получил травмы. Об этом сообщает SHOT.

Ранее при тушении горящего здания произошло обрушение конструкций, под которыми оказались двое пожарных. Оба получили переломы и были доставлены в больницу. Позднее ещё один спасатель оказался заблокирован под завалами.

Пожар в здании санатория «Узкое» в Москве потушен
Пожар в здании санатория «Узкое» в Москве потушен

Ранее Life.ru сообщал, что пожарный оказался заблокирован под завалами горящего санатория «Узкое». Обрушение произошло на втором этаже здания. Из-за угрозы дальнейшего разрушения конструкций остальных сотрудников МЧС экстренно выводили наружу.

Больше новостей о происшествиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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