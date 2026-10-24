Четверо пожарных пострадали при тушении санатория «Узкое» в Москве

Четверо сотрудников МЧС пострадали при тушении крупного пожара в санатории «Узкое» на юго-западе Москвы. Последним госпитализировали 25-летнего спасателя, который упал с высоты и получил травмы. Об этом сообщает SHOT.

Ранее при тушении горящего здания произошло обрушение конструкций, под которыми оказались двое пожарных. Оба получили переломы и были доставлены в больницу. Позднее ещё один спасатель оказался заблокирован под завалами.

Ранее Life.ru сообщал, что пожарный оказался заблокирован под завалами горящего санатория «Узкое». Обрушение произошло на втором этаже здания. Из-за угрозы дальнейшего разрушения конструкций остальных сотрудников МЧС экстренно выводили наружу.