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Опубликовано 24 октября, 17:49

Пожар в здании санатория «Узкое» в Москве потушен

Обложка © Max / прокуратура Москвы

Обложка © Max / прокуратура Москвы

Пожар в здании санатория «Узкое» на юго-западе Москвы полностью ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. О пострадавших информации нет. Здание находилось на реконструкции.

Пожар в санатории «Узкое». Фото © Max / прокуратура Москвы

Пожар в санатории «Узкое». Фото © Max / прокуратура Москвы

«В настоящее время пожар ликвидирован на площади 800 кв. метров», — рассказал собеседник агентства.

По данным региональной прокуратуры, в санатории проводили ремонтные работы частные подрядная и субподрядная организации. Устанавливаются причины возгорания.

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Напомним, крупный пожар произошёл на территории санатория «Узкое» в московском районе Ясенево. Огонь охватил кровлю двухэтажного здания, в котором ведутся работы по реконструкции. Санаторий «Узкое» расположен на территории одноимённой бывшей дворянской усадьбы и считается одним из старейших санаторно-курортных учреждений столицы.

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Татьяна Миссуми
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