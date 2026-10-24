Пожар в здании санатория «Узкое» в Москве потушен

Пожар в здании санатория «Узкое» на юго-западе Москвы полностью ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. О пострадавших информации нет. Здание находилось на реконструкции.

Пожар в санатории «Узкое». Фото © Max / прокуратура Москвы

«В настоящее время пожар ликвидирован на площади 800 кв. метров», — рассказал собеседник агентства.

По данным региональной прокуратуры, в санатории проводили ремонтные работы частные подрядная и субподрядная организации. Устанавливаются причины возгорания.

Напомним, крупный пожар произошёл на территории санатория «Узкое» в московском районе Ясенево. Огонь охватил кровлю двухэтажного здания, в котором ведутся работы по реконструкции. Санаторий «Узкое» расположен на территории одноимённой бывшей дворянской усадьбы и считается одним из старейших санаторно-курортных учреждений столицы.