Один из старейших санаториев Москвы охватил пожар

Крупный пожар произошёл на территории санатория «Узкое» в московском районе Ясенево. По данным Telegram-канала SHOT, огонь охватил кровлю двухэтажного здания, в котором ведутся работы по реконструкции.

Возгорание началось около 09:00. Предварительная площадь пожара составляет порядка 200 квадратных метров. Очевидцы сообщают, что открытое пламя быстро распространяется по крыше.

На место прибыли пожарные расчёты. Информации о пострадавших не поступало. Причины возгорания пока неизвестны. Сведения о площади пожара и его последствиях уточняются.

Санаторий «Узкое» расположен на территории одноимённой бывшей дворянской усадьбы и считается одним из старейших санаторно-курортных учреждений столицы. Сейчас он входит в структуру Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии.

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