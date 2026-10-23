Москвичка затопила соседей и едва не устроила пожар, уснув после работы

Жительница Москвы едва не устроила пожар и потоп одновременно, решив немного отдохнуть после рабочего дня. Женщина оставила на включённой плите кастрюлю, открыла кран в ванной и уснула. Разбудить её смогли только прибывшие спасатели, сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошёл в однокомнатной квартире на Пантелеевской улице. Вернувшись с работы, москвичка принялась готовить ужин и набирать ванну, чтобы расслабиться. Пока вода наполнялась, она решила прилечь на кровать буквально на пять минут, но неожиданно крепко заснула.

Первым сигналом тревоги стал едкий запах дыма, который почувствовали соседи. Вскоре на проблему пожаловались и жильцы других квартир: из жилища спящей женщины начала просачиваться вода.

В итоге на место вызвали спасателей. Только их стук в дверь смог разбудить хозяйку, которая всё это время не подозревала о происходящем. Информации о пострадавших и размере ущерба пока нет.

Ранее Life.ru рассказывал о пенсионере, который застрял в ванной и затопил соседей в Москве. Инцидент произошёл на Веерной улице. Жильцы нижней квартиры заметили протечку, а когда поднялись к соседу, услышали его крики о помощи. Мужчина не мог самостоятельно выбраться из ванны, поэтому пришлось вызывать спасателей.