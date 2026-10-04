Полы, стены и вентиляция: Орбакайте придётся выложить 80 млн на ремонт затопленного пентхауса в Майами

Певица Кристина Орбакайте может потратить около 80 млн рублей на капитальный ремонт своего пентхауса под Майами, который ранее пострадал от затопления. Об этом сообщает Mash.

Речь идёт об апартаментах площадью около 285 квадратных метров в комплексе Majestic Tower в Бал-Харборе. Сейчас там меняют напольные покрытия и ванные комнаты, устанавливают новую сантехнику, переделывают электрику, вентиляцию и воздуховоды, а также заново возводят часть каркасов стен.

Работы проходят поэтапный контроль городских инспекторов. По данным телеграм-канала, каркас стен не приняли с первого раза 20 августа, однако после исправлений одобрили 8 сентября. Позднее проверку прошли крепления гипсокартона, электрика и сантехника, а по вентиляции пока получено лишь частичное одобрение.

Точная смета ремонта семьи Орбакайте не раскрывалась. Mash оценивает комплексную переделку премиального кондоминиума такого уровня в $500–900 тысяч, что соответствует примерно 42–76 млн рублей по текущему курсу.

Пентхаус затопило ещё в 2023 году. Орбакайте судилась с соседом и управляющей организацией дома, а в конце 2025-го стороны заключили мировое соглашение, предусматривающее устранение последствий потопа.

Ранее Life.ru сообщал, что Орбакайте потребовала $50 тысяч компенсации из-за затопления квартиры в Майами. Спор вокруг недвижимости продолжался больше двух лет, а ответчиками выступали сосед певицы и управляющая организация.