На Ставрополье бабушка и трое внуков погибли при пожаре в частном доме

В селе Спасском Ставропольского края при пожаре в частном доме погибли 58-летняя женщина и трое её малолетних внуков. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, по факту гибели четырёх человек возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла вечером 23 октября. В экстренные службы поступило сообщение о возгорании частного домовладения, расположенного в селе Спасском. Прибывшие пожарные приступили к тушению здания.

Пожар удалось локализовать на площади 60 квадратных метров. Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела четырёх человек. Следователи установили, что погибшими оказались 58-летняя бабушка и трое её внуков.

«По данному факту в Петровском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ», — сообщили в ведомстве.

Речь идёт о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Специалистам предстоит установить причину возгорания и все обстоятельства гибели людей. Прокуратура Благодарненского района также организовала проверку причин и условий произошедшего.