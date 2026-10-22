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Регион
Опубликовано 22 октября, 12:18

Утренний пожар в частном доме в Кузбассе унёс жизни двух детей

Обложка © МАКС / МЧС Кузбасса

Обложка © МАКС / МЧС Кузбасса

В кузбасском городе Таштагол утром 22 октября загорелся частный деревянный дом, в котором находились двое детей восьми и девяти лет. Прибывшие на место спасатели обнаружили тела несовершеннолетних во время тушения пожара. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в момент возгорания дети находились дома одни.

«В утреннее время 22 октября в ходе тушения пожара в жилом доме, расположенном в частном секторе Таштагола, обнаружены тела двух детей в возрасте восьми и девяти лет. Установлено, что родители в это время отсутствовали», — говорится в сообщении ведомства.

По факту гибели детей следователи возбудили уголовное дело. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить обстоятельства трагедии и выяснить, что стало причиной возгорания. В частности, специалисты должны определить, где находился первоначальный очаг пожара и были ли допущены нарушения требований безопасности. Окончательные выводы будут сделаны после проведения необходимых экспертиз.

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Ранее Life.ru рассказывал о гибели троих детей при пожаре в деревянном доме под Нефтекамском в Башкирии. Трагедия произошла 6 сентября в селе Амзя. После тушения возгорания спасатели обнаружили тела детей четырёх, шести и двенадцати лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Больше новостей о пожарах и чрезвычайных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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