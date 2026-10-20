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Опубликовано 20 октября, 23:30

Мать с ребёнком находятся в состоянии клинической смерти после пожара в Москве

Мать и ребёнок с ДЦП находятся в состоянии клинической смерти после пожара в квартире на улице Уральской в Москве. Перед возгоранием соседи слышали крики, ругань и звук, похожий на взрыв, сообщает SHOT.

Пожар в Москве. Видео © Telegram / SHOT

По данным Telegram-канала, после этого подъезд многоэтажки заволокло чёрным дымом, а из квартиры на втором этаже вырвалось пламя. Из здания спасли 40 человек.

Возгорание в квартире уже потушили. На месте работают экстренные службы.

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Напомним, один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме на Уральской улице в Москве. Огонь охватил квартиру на втором этаже, откуда спасатели вывели восьмилетнего ребёнка и взрослого. Пожарные обнаружили в горящей квартире тело человека.

Больше новостей о происшествиях и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Обложка © Telegram / SHOT

Тимур Хингеев
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