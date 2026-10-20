Заперла в доме и ушла: Суд вынес приговор матери за гибель четверых детей при пожаре в Подмосковье

В Подмосковье женщину приговорили к полутора годам лишения свободы условно после пожара, в котором погибли четверо детей и её мать. Воскресенский городской суд признал её виновной в причинении смерти по неосторожности пяти людям.

«Судом установлено, что 21 февраля 2026 года Д. покинула жилой дом, в котором остались 4 малолетних ребёнка и её мать, не приняв при этом необходимых и достаточных мер противопожарной безопасности, в том числе, не отключив от сети водонагреватель», — говорится в сообщении ведомства.

Подсудимая ушла из дома и заперла входную дверь снаружи. При этом она знала, что второго комплекта ключей нет, а на створках окон отсутствуют ручки. Таким образом, оставшиеся внутри люди оказались без возможности воспользоваться единственным выходом.

Вечером того же дня начался пожар. При тушении спасатели обнаружили тела четырёх малолетних детей и пожилой женщины, которые скончались от отравления продуктами горения. Действия осуждённой квалифицировали по части 3 статьи 109 УК РФ. Испытательный срок также составил один год и шесть месяцев.

Ранее Life.ru рассказывал о первых обстоятельствах этой трагедии. Возгорание произошло в частном доме в селе Константиново городского округа Воскресенск. В момент происшествия там находились пятеро детей в возрасте от трёх до 14 лет и их бабушка. Спастись удалось только старшему мальчику, который выпрыгнул из окна второго этажа. В качестве одной из предварительных причин рассматривалась аварийная работа электрокотла. После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело и начал устанавливать обстоятельства гибели людей.