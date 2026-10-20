В Бурятии женщина погибла при пожаре в доме, двоих детей госпитализировали

В селе Поселье Бурятии при пожаре в деревянном доме погибла женщина, её двоих детей госпитализировали с места происшествия. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Бурятия.

Возгорание произошло ночью 20 октября. Первым пожар заметил сосед женщины. Мужчина проник в горящий дом, нашёл детей и передал их через окно своей супруге. Отыскать мать он не смог из-за распространявшихся дыма и огня, поэтому был вынужден выйти на улицу.

Позднее женщину обнаружили прибывшие пожарные. Она скончалась на месте от отравления продуктами горения. По предварительным данным, очаг возгорания находился в жилой пристройке. Одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание электропроводки. Для установления точных обстоятельств произошедшего назначено пожарно-техническое исследование.

Ранее в Москве восемь собак породы ши-тцу погибли при пожаре в квартире 60-летней заводчицы. Женщина пыталась спасти всех своих питомцев, однако животные испугались огня и разбежались по помещению. Хозяйка квартиры по имени Наталия включила пылесос, после чего произошло короткое замыкание в розетке. Началось возгорание. В квартире в этот момент находились 12 породистых собак. Заметив пожар, женщина бросилась спасать питомцев, однако испуганные животные стали прятаться и разбегаться в разные стороны.