Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 октября, 05:35

В Бурятии женщина погибла при пожаре в доме, двоих детей госпитализировали

Обложка © СУ СК по Республике Бурятия

Обложка © СУ СК по Республике Бурятия

В селе Поселье Бурятии при пожаре в деревянном доме погибла женщина, её двоих детей госпитализировали с места происшествия. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Бурятия.

Возгорание произошло ночью 20 октября. Первым пожар заметил сосед женщины. Мужчина проник в горящий дом, нашёл детей и передал их через окно своей супруге. Отыскать мать он не смог из-за распространявшихся дыма и огня, поэтому был вынужден выйти на улицу.

Позднее женщину обнаружили прибывшие пожарные. Она скончалась на месте от отравления продуктами горения. По предварительным данным, очаг возгорания находился в жилой пристройке. Одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание электропроводки. Для установления точных обстоятельств произошедшего назначено пожарно-техническое исследование.

Зимой тлеют, весной вспыхивают: Россию предупредили о «зомби-пожарах»
Зимой тлеют, весной вспыхивают: Россию предупредили о «зомби-пожарах»

Ранее в Москве восемь собак породы ши-тцу погибли при пожаре в квартире 60-летней заводчицы. Женщина пыталась спасти всех своих питомцев, однако животные испугались огня и разбежались по помещению. Хозяйка квартиры по имени Наталия включила пылесос, после чего произошло короткое замыкание в розетке. Началось возгорание. В квартире в этот момент находились 12 породистых собак. Заметив пожар, женщина бросилась спасать питомцев, однако испуганные животные стали прятаться и разбегаться в разные стороны.

Больше новостей о происшествиях и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Бурятия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar