В Москве восемь собак ши-тцу погибли при пожаре из-за загоревшейся розетки

В Москве восемь собак породы ши-тцу погибли при пожаре в квартире 60-летней заводчицы. Женщина пыталась спасти всех своих питомцев, однако животные испугались огня и разбежались по помещению. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Пожар, при котором погибли восемь собак породы ши-тцу. Видео © SHOT

Трагедия произошла 18 октября в жилом доме в 1-м Стрелецком переулке. По информации издания, хозяйка квартиры по имени Наталия включила пылесос, после чего произошло короткое замыкание в розетке. Началось возгорание.

В квартире в этот момент находились 12 породистых собак. Заметив пожар, женщина бросилась спасать питомцев, однако испуганные животные стали прятаться и разбегаться в разные стороны.

В результате удалось спасти только четырёх ши-тцу. Остальные восемь собак погибли, надышавшись угарным газом. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание.

Ши-тцу — декоративная порода собак с тибетскими корнями, известная длинной шерстью и небольшими размерами. Стоимость щенков в России может варьироваться от 15 до 200 тысяч рублей в зависимости от родословной, класса животного и региона.

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