Успел спасти бабушку и собаку: На Урале при пожаре погиб храбрый 13-летний мальчик
На Урале 13-летний мальчик погиб при пожаре, спасая бабушку и собаку
Обложка © Макс / Следком-Свердловск
В Свердловской области 13-летний мальчик погиб при пожаре, успев предупредить бабушку об опасности и спасти домашнюю собаку. Самому ребёнку выбраться из охваченного огнём здания не удалось. О трагедии в посёлке Билимбай сообщили в пресс-службе регионального СК.
Возгорание произошло утром 17 октября в частном жилом доме. В тот момент подросток находился вместе с бабушкой. Его мать и восьмилетний брат уехали в гости в Первоуральск, поэтому остальных членов семьи рядом не оказалось.
Заметив пожар, школьник сразу сообщил об угрозе бабушке. Женщина сумела покинуть горящее строение, а мальчик бросился спасать оставшуюся внутри собаку. Четвероногого друга он успел вызволить из огня, однако сам оказался в ловушке и погиб.
«По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность печного отопления из-за разрушения кирпичной кладки печи. Проверяются и другие возможные причины», — сказано в сообщении.
По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Ранее Life.ru рассказывал о спасении двух маленьких девочек из горящей квартиры в Комсомольске-на-Амуре. Тогда сосед сумел вытащить детей шести и десяти лет через балкон ещё до приезда пожарных. К сожалению, тот пожар унёс жизни пяти человек — матери и четверых детей.