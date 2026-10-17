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Регион
Опубликовано 17 октября, 17:18

Успел спасти бабушку и собаку: На Урале при пожаре погиб храбрый 13-летний мальчик

На Урале 13-летний мальчик погиб при пожаре, спасая бабушку и собаку

Обложка © Макс / Следком-Свердловск

Обложка © Макс / Следком-Свердловск

В Свердловской области 13-летний мальчик погиб при пожаре, успев предупредить бабушку об опасности и спасти домашнюю собаку. Самому ребёнку выбраться из охваченного огнём здания не удалось. О трагедии в посёлке Билимбай сообщили в пресс-службе регионального СК.

Возгорание произошло утром 17 октября в частном жилом доме. В тот момент подросток находился вместе с бабушкой. Его мать и восьмилетний брат уехали в гости в Первоуральск, поэтому остальных членов семьи рядом не оказалось.

Заметив пожар, школьник сразу сообщил об угрозе бабушке. Женщина сумела покинуть горящее строение, а мальчик бросился спасать оставшуюся внутри собаку. Четвероногого друга он успел вызволить из огня, однако сам оказался в ловушке и погиб.

«По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность печного отопления из-за разрушения кирпичной кладки печи. Проверяются и другие возможные причины», — сказано в сообщении.

По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В Нижнем Новгороде при пожаре повреждены два дома, эвакуированы восемь человек
В Нижнем Новгороде при пожаре повреждены два дома, эвакуированы восемь человек

Ранее Life.ru рассказывал о спасении двух маленьких девочек из горящей квартиры в Комсомольске-на-Амуре. Тогда сосед сумел вытащить детей шести и десяти лет через балкон ещё до приезда пожарных. К сожалению, тот пожар унёс жизни пяти человек — матери и четверых детей.

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Владимир Озеров
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