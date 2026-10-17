Успел спасти бабушку и собаку: На Урале при пожаре погиб храбрый 13-летний мальчик

В Свердловской области 13-летний мальчик погиб при пожаре, успев предупредить бабушку об опасности и спасти домашнюю собаку. Самому ребёнку выбраться из охваченного огнём здания не удалось. О трагедии в посёлке Билимбай сообщили в пресс-службе регионального СК.

Возгорание произошло утром 17 октября в частном жилом доме. В тот момент подросток находился вместе с бабушкой. Его мать и восьмилетний брат уехали в гости в Первоуральск, поэтому остальных членов семьи рядом не оказалось.

Заметив пожар, школьник сразу сообщил об угрозе бабушке. Женщина сумела покинуть горящее строение, а мальчик бросился спасать оставшуюся внутри собаку. Четвероногого друга он успел вызволить из огня, однако сам оказался в ловушке и погиб.

«По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность печного отопления из-за разрушения кирпичной кладки печи. Проверяются и другие возможные причины», — сказано в сообщении.

По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.