В Нижнем Новгороде при пожаре повреждены два дома, эвакуированы восемь человек

В Нижнем Новгороде крупный пожар повредил сразу два многоквартирных дома. Из одного здания пришлось эвакуировать восемь человек. По предварительной версии спасателей, причиной возгорания мог стать поджог. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Пожар произошёл 17 октября на улице Тираспольской. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров и затронул два соседних многоквартирных дома. В МЧС уточнили, что один из повреждённых домов ранее был расселён. Из второго, где продолжали жить люди, спасатели эвакуировали восемь человек.

«На улице Тираспольской огонь повредил два многоквартирных дома, один из которых был расселён. Площадь возгорания составила 300 кв. метров», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, пожар мог возникнуть в результате умышленного поджога. Однако эта версия пока не подтверждена окончательными результатами проверки.

Ранее Life.ru рассказывал о крупном пожаре в особняке Миллера в центре Санкт-Петербурга. Огонь охватил около двух тысяч квадратных метров и перекинулся на соседнее здание. Жильцов пришлось эвакуировать. По предварительным данным следствия, причиной возгорания могли стать нарушения безопасности при сварочных работах.