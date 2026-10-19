Зимой тлеют, весной вспыхивают: Россию предупредили о «зомби-пожарах»

Весной 2027 года Россию могут накрыть так называемые зомби-пожары, способные месяцами тлеть под землёй, а затем вновь вырываться на поверхность. По данным SHOT, опасные очаги могут сохраниться после зимы, если она окажется аномально тёплой и малоснежной.

«Зомби‑пожары» могут накрыть Россию весной из‑за аномально тёплой зимы. Фото © Telegram / SHOT

Главная опасность связана с торфяниками. Даже после ликвидации открытого огня горение может продолжаться глубоко в почве, оставаясь практически незаметным. При этом снег не всегда способен остановить тление, а с приходом весеннего тепла пламя может перекинуться на сухую траву и лесные массивы.

Особенность таких пожаров заключается в том, что обычного тушения поверхности бывает недостаточно. Торф способен удерживать тепло внутри залежей, поэтому для полной ликвидации возгорания требуется тщательно проливать и проверять подземные очаги.

Подобные случаи в России уже фиксировались. Так, в декабре 2021 года Life.ru сообщал об обнаружении «зомби-пожаров» сразу в нескольких районах Якутии. Тогда глава республики Айсен Николаев предупреждал, что горящие под снегом торфяники могут вновь разгореться весной. Власти организовали наблюдение за опасными участками, чтобы подготовиться к следующему пожароопасному сезону.

Ранее Life.ru рассказывал о прогнозе климатолога Алексея Карнаухова на зиму 2026–2027 годов. Эксперт допустил повторение зим с неустойчивым снежным покровом. По его оценке, температурные аномалии в Тихом океане могут способствовать потеплению, из-за которого выпавший снег будет быстро таять во время оттепелей.

Впрочем, синоптик Илья Винштейн предупреждал о другом сценарии. По его словам, европейскую часть России и Урал могут ждать частые смены морозов и оттепелей, а средняя температура за три зимних месяца при этом останется близкой к норме. Специалист также призвал не воспринимать долгосрочные прогнозы как точное расписание погодных событий.