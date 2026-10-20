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Опубликовано 20 октября, 22:28

Один человек погиб при пожаре в многоэтажке на востоке Москвы

Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме на Уральской улице в Москве. Огонь охватил квартиру на втором этаже, откуда спасатели вывели восьмилетнего ребёнка и взрослого. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В московской многоэтажке нашли тело человека. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, пожарные обнаружили в горящей квартире тело человека. Медики скорой помощи осматривают двух эвакуированных жильцов. Сведения об их состоянии пока не поступали.

Соседи рассказали, что незадолго до возгорания слышали из квартиры крики и ругань. Вскоре после этого начался пожар. Причину происшествия специалисты пока не установили.

Спасатели также эвакуировали жильцов из других помещений многоэтажки. Всего из здания удалось спасти десять человек.

10 человек спасли при пожаре в доме в Москве, где жил Сергей Михалков
10 человек спасли при пожаре в доме в Москве, где жил Сергей Михалков

Ранее в Бурятии при пожаре в жилом доме погибла женщина, двоих её детей доставили в больницу. Трагедия произошла ночью 20 октября в селе Поселье. Первым возгорание заметил сосед, который проник внутрь дома и обнаружил детей. Мужчина передал их через окно своей супруге, однако найти мать несовершеннолетних не смог из-за сильного задымления и распространявшегося огня. Прибывшие пожарные обнаружили женщину, которая к тому моменту скончалась от отравления продуктами горения. Следователи предварительно установили, что очаг пожара находился в жилой пристройке. Одной из возможных причин возгорания специалисты считают короткое замыкание электропроводки.

Больше новостей о происшествиях и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Обложка © Telegram / SHOT

Антон Голыбин
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