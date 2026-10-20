Один человек погиб при пожаре в многоэтажке на востоке Москвы

Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме на Уральской улице в Москве. Огонь охватил квартиру на втором этаже, откуда спасатели вывели восьмилетнего ребёнка и взрослого. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В московской многоэтажке нашли тело человека. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, пожарные обнаружили в горящей квартире тело человека. Медики скорой помощи осматривают двух эвакуированных жильцов. Сведения об их состоянии пока не поступали.

Соседи рассказали, что незадолго до возгорания слышали из квартиры крики и ругань. Вскоре после этого начался пожар. Причину происшествия специалисты пока не установили.

Спасатели также эвакуировали жильцов из других помещений многоэтажки. Всего из здания удалось спасти десять человек.

Ранее в Бурятии при пожаре в жилом доме погибла женщина, двоих её детей доставили в больницу. Трагедия произошла ночью 20 октября в селе Поселье. Первым возгорание заметил сосед, который проник внутрь дома и обнаружил детей. Мужчина передал их через окно своей супруге, однако найти мать несовершеннолетних не смог из-за сильного задымления и распространявшегося огня. Прибывшие пожарные обнаружили женщину, которая к тому моменту скончалась от отравления продуктами горения. Следователи предварительно установили, что очаг пожара находился в жилой пристройке. Одной из возможных причин возгорания специалисты считают короткое замыкание электропроводки.