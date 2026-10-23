В Иванове при обрушении на крупном пожаре погиб пожарный, четверо пострадали

Один пожарный погиб, ещё четверо пострадали при обрушении конструкций во время тушения крупного пожара на производстве в Иванове. В МЧС России уточнили число жертв и площадь возгорания, которая достигла 4,8 тысячи квадратных метров: ранее сообщалось о двух погибших и пяти пострадавших.

Обрушение произошло непосредственно во время работы пожарно-спасательных подразделений. По уточнённым данным ведомства, пострадали пять сотрудников, одного из которых спасти не удалось.

«По уточнённой информации, в ходе тушения пожара произошло обрушение. К сожалению, пострадали 5 пожарных, один из них погиб», — сообщили в МЧС.

Борьбу с огнём осложняют особенности производственного здания. Как пояснили в министерстве, сложная планировка и конструкция помещений затрудняют работу пожарных расчётов. Быстрому распространению пламени и дыма способствовала высокая пожарная нагрузка. Кроме того, в здании полностью отсутствовали автоматические системы противопожарной защиты.