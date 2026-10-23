В Иванове при тушении пожара на спасателей рухнула стена, двое погибли

В Иванове во время тушения крупного пожара на производстве обрушилась стена здания. Под завалами оказались сотрудники экстренных служб. По данным РЕНТ ТВ, два человека погибли, ещё пятеро пострадали.

В Иванове при тушении пожара на производстве обрушилась стена на спасателей. Видео © Telegram/ Местые.Иваново

Возгорание произошло 23 октября на улице Косякова, где расположено производственное здание с цехом по изготовлению матрасов. По данным регионального управления МЧС, площадь пожара достигла примерно тысячи квадратных метров.

Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой. Внутри производственного помещения находятся материалы, способствующие быстрому распространению огня. Во время борьбы с пламенем произошло обрушение стены. По предварительным данным, к ликвидации возгорания привлекли 59 человек и 14 единиц техники. Спасатели продолжают работу на месте происшествия.

Ранее Life.ru сообщал о крупном пожаре на химическом заводе в подмосковном Краснозаводске. В результате возгорания, произошедшего 2 октября 2026 года, погиб один человек, а местонахождение ещё пятерых устанавливалось. Огонь охватил около тысячи квадратных метров производственного корпуса, при этом площадь обрушения конструкций достигла двух тысяч «квадратов».