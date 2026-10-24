Хабаровск и южные районы края накрыло чёрным дымом от пожаров в Китае
Обложка © Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю
Хабаровск и южные районы Хабаровского края заволокло чёрным дымом, который принесло воздушными потоками со стороны Китая. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
В краевой столице ухудшилась видимость, а жители почувствовали запах гари. Специалисты связывают задымление с переносом воздушных масс с территории соседнего государства.
«На территории южных районов региона и в краевом центре наблюдается задымление. Это связано с заносом воздушных масс с соседних территорий КНР, где в настоящее время системами космического зондирования Земли фиксируются термические аномалии», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Life.ru сообщал о крупном пожаре в санатории «Узкое» в Москве. Возгорание началось около девяти утра, после чего пламя быстро распространилось по кровле реконструируемого здания.