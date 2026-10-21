В Бишкеке произошло задымление в конгресс-холле, где проходил саммит ШОС

В Бишкеке произошло задымление на крыше государственного конгресс-холла «Ырыс Ордо», где проводятся международные саммиты и встречи лидеров государств. Пожарные прибыли к зданию, а милиция оцепила его территорию, сообщает АКИpress со ссылкой на МЧС Киргизии.

По информации спасателей, сообщение о происшествии поступило 21 октября в 12:36. На место направили два пожарных расчёта, две автолестницы, оперативную группу Центра управления в кризисных ситуациях и штаб. Специалисты обследовали крышу, откуда поднимался дым. В ведомстве уточнили, что возгорания не было — задымление возникло во время проведения изоляционных работ. К 15:23 его полностью ликвидировали.

Конгресс-центр «Ырыс Ордо» открылся 24 августа 2026 года при участии президента страны Садыра Жапарова. Комплекс расположен на территории бывшей ВДНХ рядом со зданием администрации главы государства «Ынтымак Ордо». Общая площадь его территории составляет 14,7 гектара, а основного здания — около 39 тысяч квадратных метров. Площадка предназначена для международных переговоров, форумов и официальных мероприятий. Накануне происшествия там проходили встречи в рамках Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА).

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