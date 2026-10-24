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Регион
Опубликовано 24 октября, 15:01

Пожарный заблокирован под завалами горящего санатория «Узкое» в Москве

Обложка © МЧС Москвы

Обложка © МЧС Москвы

В Москве один из сотрудников МЧС оказался заблокирован под обломками горящего санатория «Узкое» после обрушения строительных конструкций. Из-за угрозы дальнейшего разрушения здания остальных пожарных экстренно эвакуируют наружу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В Москве один из сотрудников МЧС оказался заблокирован под обломками горящего санатория. Видео © Telegram / SHOT

По информации источника, обрушение произошло на втором этаже охваченного огнём строения. Под завалами остался спасатель, который находится в сознании. Его коллеги предпринимают попытки освободить мужчину из-под рухнувших конструкций.

После случившегося было принято решение вывести личный состав из опасных помещений. Дальнейшую борьбу с возгоранием планируется вести снаружи, чтобы исключить риск новых происшествий с участием пожарных.

Двое пожарных тяжело пострадали при тушении горящей усадьбы «Узкое» в Москве
Двое пожарных тяжело пострадали при тушении горящей усадьбы «Узкое» в Москве

Ранее Life.ru сообщал о крупном пожаре в одном из старейших санаториев Москвы — «Узком», расположенном в районе Ясенево. Возгорание началось утром 24 октября, примерно в 09:00, на кровла двухэтажного здания, в котором проводились реконструкционные работы.

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Владимир Озеров
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