Пожарный заблокирован под завалами горящего санатория «Узкое» в Москве
Обложка © МЧС Москвы
В Москве один из сотрудников МЧС оказался заблокирован под обломками горящего санатория «Узкое» после обрушения строительных конструкций. Из-за угрозы дальнейшего разрушения здания остальных пожарных экстренно эвакуируют наружу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В Москве один из сотрудников МЧС оказался заблокирован под обломками горящего санатория. Видео © Telegram / SHOT
По информации источника, обрушение произошло на втором этаже охваченного огнём строения. Под завалами остался спасатель, который находится в сознании. Его коллеги предпринимают попытки освободить мужчину из-под рухнувших конструкций.
После случившегося было принято решение вывести личный состав из опасных помещений. Дальнейшую борьбу с возгоранием планируется вести снаружи, чтобы исключить риск новых происшествий с участием пожарных.
Ранее Life.ru сообщал о крупном пожаре в одном из старейших санаториев Москвы — «Узком», расположенном в районе Ясенево. Возгорание началось утром 24 октября, примерно в 09:00, на кровла двухэтажного здания, в котором проводились реконструкционные работы.