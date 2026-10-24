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Регион
Опубликовано 24 октября, 14:01

Двое пожарных тяжело пострадали при тушении горящей усадьбы «Узкое» в Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Waraphorn Aphai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Waraphorn Aphai

Два сотрудника пожарной охраны получили серьёзные травмы во время тушения пожара на территории усадьбы «Узкое» на юго-западе Москвы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

«Двое пожарных серьёзно пострадали при тушении возгорания в усадьбе «Узкое», – сказал собеседник агентства.

На сотрудниках МЧС рухнули конструкции горящего здания во время их разбора. Подробности о характере полученных травм и состоянии пострадавших пока не приводятся.

В Москве ликвидировали открытое горение в санатории «Узкое»
В Москве ликвидировали открытое горение в санатории «Узкое»

Возгорание произошло утром 24 октября в московском районе Ясенево. Около 09:00 загорелась кровля двухэтажного здания на территории санатория «Узкое», где проводятся работы по реконструкции. Первоначально площадь пожара оценивалась примерно в 200 квадратных метров. Очевидцы сообщали о быстро распространявшемся открытом пламени.

Усадьба «Узкое» — исторический комплекс на юго-западе столицы. На её территории расположен одноимённый санаторий, входящий в структуру Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии.

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Наталья Афонина
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