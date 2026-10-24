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Опубликовано 24 октября, 12:25

В Москве ликвидировали открытое горение в санатории «Узкое»

Пожарные ликвидировали открытое горение в санатории «Узкое» на юго-западе Москвы. Возгорание произошло в здании, где велись строительные работы. Информации о пострадавших не поступало, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«В настоящее время сбито открытое горение. Информации о пострадавших не поступало», — рассказал собеседник агентства.

Пожар вспыхнул утром 24 октября на территории бывшей дворянской усадьбы в районе Ясенево. По предварительным данным, огонь охватил кровлю двухэтажного здания.

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Ранее Life.ru сообщал о крупном пожаре в санатории «Узкое». Возгорание началось около девяти утра, после чего пламя быстро распространилось по кровле реконструируемого здания.

Больше новостей о происшествиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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