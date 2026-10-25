В Айове после взрыва загорелся завод «дочки» PepsiCo

Мощный пожар вспыхнул на заводе Quaker Oats, дочернего предприятия PepsiCo, в американском городе Сидар-Рапидс, штат Айова, после предполагаемого взрыва. Над промышленным комплексом поднялись густые клубы чёрного дыма, которые были видны из центра города, сообщает Associated Press.

По информации местной пожарной службы, сообщение о возгорании поступило в субботу, 24 октября, около 16:45 по местному времени. Предварительно, пожару предшествовал взрыв. Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры, на которых над заводом поднимается огромный столб дыма.

Мэр Сидар-Рапидса Тиффани О'Доннелл подтвердила, что все работники предприятия покинули здание и никто не пострадал. По её словам, огонь возник в части комплекса, предназначенной для обработки продукции, где обычно находится сравнительно немного сотрудников.

Пожар на заводе PepsiCo в Айове. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kcrgtv9

Завод в Сидар-Рапидсе считается крупнейшим в мире предприятием по переработке овса. Согласно данным компании, ежедневно здесь перерабатывают более 900 тонн сырья. Бренд Quaker Oats, известный прежде всего овсяными хлопьями и другими продуктами из зерна, принадлежит американской корпорации PepsiCo.