Подозреваемого в поджоге «Орлиного гнезда» Гитлера признали психически больным

У 33-летнего немца, задержанного по подозрению в поджоге бывшего чайного домика Адольфа Гитлера «Орлиное гнездо» в Баварии, выявили психическое заболевание. К такому предварительному выводу пришёл эксперт после судебно-психиатрического обследования мужчины. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя прокуратуры Траунштайна Райнера Витце.

По словам прокурора, результаты экспертизы позволяют предполагать как минимум ограниченную вменяемость подозреваемого. Речь идёт о 33-летнем жителе Берлина, которого задержали вскоре после возникновения пожара.

В субботу, 24 октября, мужчину доставили к следственному судье в Розенхайме. Суд постановил временно поместить его в закрытое психиатрическое учреждение. Прокуратура добивается проведения дальнейших процессуальных действий с учётом состояния подозреваемого.

Следователи также проверяют возможные политические мотивы поджога. Однако, как подчеркнули в прокуратуре, расследование этого обстоятельства находится на самой ранней стадии. Окончательных выводов о причинах поступка задержанного пока нет.

Подозреваемого обнаружили на мотоцикле на узкой горной дороге, ведущей к «Орлиному гнезду». Он двигался навстречу прибывающим экстренным службам и попытался скрыться. Полицейским пришлось применить силу, чтобы остановить мужчину.

Ранее Life.ru сообщал, что пожар практически уничтожил бывший чайный домик Гитлера «Орлиное гнездо» в Баварии. Огонь охватил историческую постройку, а около 200 сотрудников экстренных служб боролись с возгоранием. Тогда полиция уже рассматривала версию поджога, однако причастность задержанного мотоциклиста к пожару ещё не была установлена.